Совершивший экстренную посадку в Пулково самолет попал в стаю птиц

Пассажирский самолет, экстренной севший в петербургском аэропорту Пулково, попал в стаю птиц, в результате чего была нарушена работа одного из двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиакомпании «Россия», совершавшей перелет.

Пассажиры и члены экипажа во время инцидента не пострадали, уточнили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, причина аварийной посадки борта рейса Анталья-Санкт-Петербург — техническая неисправность. Самолет приземлился благополучно, 95 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадали, в настоящее время покинули воздушное судно», — указано в сообщении ведомства.

Самолет Airbus A319, летевший из Антальи в Санкт-Петербург, перед тем, как совершить аварийную посадку, подал сигнал бедствия. По данным сервиса Flightradar24, вместо посадки воздушное судно выполняло маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте 2200 футов (670 метров) над землей со скоростью 170 узлов (примерно 314 км/ч).