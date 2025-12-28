Трамп оценил настрой Путина на достижение мира на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в серьезном настрое российского руководства в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома беседует с журналистами перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Он (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) очень cерьезен (в вопросе достижения мира на Украине — прим. ред.). Я думаю, я могу так сказать», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.

28 декабря Трамп заявил, что провел «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с Путиным. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор двух лидеров состоялся по инициативе американской стороны и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Беседа продлилась 1 час 15 минут. По итогам разговора президенты договорились снова поговорить по телефону по итогам встречи Трампа и Зеленского, добавил Ушаков.

Во Флориде начались переговоры американского и украинского президентов. Как ранее заявлял Зеленский, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

