Боец Емельяненко сообщил о разводе с женой

Боец Александр Емельяненко сообщил о разводе с женой
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своих социальных сетях сообщил о разводе со своей супругой Полиной Селедцовой.

«Что делал в МФЦ? Честно? С женой разводился. У нее своя жизнь, у меня своя. Если нет любви, то нечего жить вместе. Наберитесь смелости и придите разведитесь. Как-то так», — написал Емельяненко.

Пара впервые поженилась в 2015 году, но спустя три года развелась. Возобновив отношения, они вновь сыграли свадьбу в октябре 2022 года.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе спортсмена 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Последний раз Александр Емельяненко выходил в октагон в декабре прошлого года, когда победил Алексея Гончарова нокаутом в первом раунде.

Ранее стало известно о скором рассмотрении судом в Петербурге дела бывшей жены боксера Бивола.

