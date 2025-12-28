Размер шрифта
Трамп пообещал продолжить переговоры по Украине после встречи с Зеленским

Трамп сообщил, что позднее проведет разговор с европейскими лидерами 
Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским совместный телефонный разговор с европейскими лидерами. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с лидером Украины в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, трансляцию вел CNBC.

«Увидимся, полагаю, в конце, но я думаю, что мы также позвоним в Европу. Мы поговорим с европейскими лидерами», - сказал журналистам глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что переговоры по украинскому урегулированию продолжатся после встречи и добавил, что намерен позвонить президенту России Владимиру Путину по завершении встречи с Зеленским.

28 декабря состоялась встреча президентов США и Украины во Флориде. В ходе общения с прессой Трамп выразил уверенность в серьезном настрое российского руководства на достижение договоренности по Украине. Американский лидер также заявил, что, по его мнению, и Путин, и Зеленский хотят мирного урегулирования.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп заявил о финальных стадиях обсуждения по Украине.
 
