Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

«Арина — очень тяжелый соперник»: австралийский теннисист о победе над Соболенко

Австралиец Кирьос заявил, что победа над Соболенко ему далась тяжело
Express Sport

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал свою победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в выставочном матче «Битва полов» в Дубае.

«Это был очень сложный матч. Арина — очень тяжелый соперник. Я не знал, чего от нее ожидать. Мне пришлось сегодня потрудиться, потому что она отлично атаковала. Я бы хотел снова сыграть против Арины. У нас получилась настоящая битва. Я нервничал, счет в сетах был близким. Я испытал большие эмоции от этой победы», — сказал Кирьос.

Встреча проходила на корте «Кока-кола Арены» в Дубае и завершилась со счетом 6:3, 6:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кирьос подал один эйс и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов, тогда как Соболенко не сделала ни одного эйса и использовала лишь 3 из 7 шансов на брейк. По регламенту матча у игроков была только одна попытка подачи, а размер стороны корта, на которой играла Соболенко, был уменьшен от стандартного на 9%.

Ранее Соболенко заявила о жажде реванша после проигрыша Кирьосу в «Битве полов».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27522829_rnd_2",
    "video_id": "record::48ef37e9-1c21-4636-bdd7-4730e9663a5e"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+