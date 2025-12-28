Губерниев заявил, что россиянка не получила нейтральный статус из-за наделанных глупостей

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что лыжница Алина Пеклецова не смогла получить нейтральный статус, потому что наделала глупостей.

«Если бы лыжница Алина Пеклецова со своим окружением чуть больше года назад хорошо подумала, не наделала ненужных глупостей и вообще чуть лучше соображала, могла бы получить статус, как Непряева и Коростелев, и айда на Олимпиаду! В горах Пеклецова — машина, и равных ей в целом мире нет, но увы и ах! Спортсмены, ума вам и мудрости! И не окружайте себя дураками!» — написал Губерниев.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева — единственные российские лыжники, которые получили нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

