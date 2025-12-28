Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Названы лекарства, с которыми опасно сочетать статины

Conversation: статины часто нельзя сочетать с антибиотиками
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Статины нельзя сочетать с рядом противогрибковых средств, антибиотиков, иммунодепрессантов и даже с грейпфрутом — такие комбинации могут резко повысить риск мышечных осложнений. Об этом изданию The Conversation рассказала Дипа Камдар, старший преподаватель фармацевтической практики Кингстонского университета.

«Статины в целом считаются безопасными и хорошо изученными препаратами, но их взаимодействие с другими лекарствами часто недооценивают», — отмечает Камдар. По ее словам, особую осторожность нужно соблюдать при приеме симвастатина и аторвастатина, которые расщепляются в печени с участием фермента CYP3A4.

Когда этот фермент блокируется, уровень статинов в крови может повышаться.

«В результате возрастает риск побочных эффектов со стороны мышц — от боли и слабости до крайне редкого, но опасного состояния, рабдомиолиза», — поясняет эксперт.

К препаратам, которые мешают метаболизму статинов, относятся противогрибковые средства, такие как кетоконазол, некоторые антибиотики, включая эритромицин, иммунодепрессанты вроде циклоспорина, а также сердечные препараты — амиодарон и дилтиазем.

«Эти лекарства конкурируют за одни и те же ферментные системы в печени, из-за чего статины начинают накапливаться в организме», — говорит Камдар.

Даже продукты питания могут играть роль.

«Грейпфрут содержит вещества, блокирующие CYP3A4 в кишечнике, поэтому в кровь попадает больше статина, чем ожидалось. Этот эффект выражен не у всех препаратов одинаково, но для некоторых он клинически значим», — предупреждает специалист.

При этом эксперт подчеркивает, что серьезные осложнения встречаются редко. Вероятность того, что мышечные симптомы действительно вызваны статинами, составляет менее 10%, а рабдомиолиз развивается лишь у нескольких человек на миллион. Небольшое повышение уровня глюкозы в крови, которое иногда наблюдается на фоне лечения, также не «перевешивает» пользы от снижения риска инфаркта и инсульта.

Ранее у лекарств от изжоги нашли опасный для женщин эффект.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27522793_rnd_3",
    "video_id": "record::04c36dee-c8c8-4e67-a758-fcdc13ebc873"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+