В самарском минздраве объяснили слова министра о вызове скорой при высокой температуре

В минздраве Самарской области опровергли информацию о том, что его глава Андрей Орлов призвал не звонить в скорую при температуре до 40°С. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

В министерстве пояснили, что чиновник говорил о необходимости экстренной помощи врачей в случае состояний, угрожающих жизни.

«Повышение температуры тела — неотложное состояние, безусловно, требующее медицинской помощи», — отметили в минздраве.

Там объяснили, что в экстренных случаях скорая приезжает в течение 20 минут, а в неотложных — в течение 120 минут. Из-за роста числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями время ожидания во втором случае может быть больше.

В минздраве посоветовали при высокой температуре принимать жаропонижающее. Если оно не поможет, следует обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом. Кроме того, жителям могут помочь бригады неотложной помощи.

До этого врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов в эфире Центра управления регионом ответил на обращение местного жителя о вызове скорой при высокой температуре. Во время передачи чиновнику зачитали обращение: «Температура 39,8°C, вызвали скорую, ждали два часа, успели сбить сами». Чиновник в ответ сказал, что подъем температуры относится ко второй очередности. По его словам, скорая в первую очередь выезжает на экстренные вызовы.

Ранее россиянин ударил водителя скорой за отказ везти друга в больницу.