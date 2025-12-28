Трамп: решение об использовании замороженных активов РФ еще не принято

Размер шрифта
Президент США Дональд Трамп в начале встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским во Флориде заявил, что страны Европы будут активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности для республики. Трансляцию ведет CNBC.

«Будут предусмотрены меры и оборудование в сфере безопасности, это будет прочное соглашение», — сказал американский политик.

Он также сообщил, что решение по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины еще не принято.

После вопроса одного из журналистов о дедлайнах по урегулированию конфликта Трамп подчеркнул, что у него нет временных рамок, а главное — добиться окончания военных действий.

Вечером 28 декабря во Флориде начались переговоры американского и украинского президентов. Как ранее заявлял лидер республики, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме реального времени.

Ранее Трамп позвонил Путину.
 
