В МИД Армении заявили, что в повестке нет вопроса вывода военной базы России

В повестке Еревана нет вопроса вывода из страны российской военной базы. Об этом сообщил в интервью Общественной телекомпании Армении глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Кроме того, он уточнил, что у правительства республики нет планов «вывода» России из Армении, разрыва политических и экономических связей.

«Такой повестки нет, такой политики не ведется. Это прямо говорится международным партнерам, чтобы не было недопонимания», — подчеркнул Мирзоян.

27 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия находится в контакте с Арменией по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам главы государства, республика заявляла о поддержке всех решений ОДКБ. Президент отметил: Ереван остается участником организации. При этом Путин подчеркнул, что принимаемые по линии ОДКБ меры будут согласовываться с Арменией, когда Россия будет председательствовать в объединении.

Ранее в МИД России рассказали о работе российских военных баз в Сирии.