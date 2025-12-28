Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В МИД Армении заявили, что в повестке нет вопроса вывода военной базы России

Глава МИД Мирзоян: в повестке Армении нет вопроса вывода российской военной базы
Пресс-служба Совета Федерации РФ

В повестке Еревана нет вопроса вывода из страны российской военной базы. Об этом сообщил в интервью Общественной телекомпании Армении глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Кроме того, он уточнил, что у правительства республики нет планов «вывода» России из Армении, разрыва политических и экономических связей.

«Такой повестки нет, такой политики не ведется. Это прямо говорится международным партнерам, чтобы не было недопонимания», — подчеркнул Мирзоян.

27 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия находится в контакте с Арменией по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам главы государства, республика заявляла о поддержке всех решений ОДКБ. Президент отметил: Ереван остается участником организации. При этом Путин подчеркнул, что принимаемые по линии ОДКБ меры будут согласовываться с Арменией, когда Россия будет председательствовать в объединении.

Ранее в МИД России рассказали о работе российских военных баз в Сирии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27522763_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+