ТАСС: в ДНР ликвидировали командира батальона 28-й бригады ВСУ Луценко
Evgeniy Maloletka/AP

Командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Вячеслава Луценко ликвидировали в зоне спецоперации. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

«В зоне СВО ликвидирован командир батальона 28-й ОМБр подполковник Луценко Вячеслав Анатольевич из Киева. Предположительно, подполковника ликвидировали в ДНР на Константиновском направлении», — уточнил источник.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что пророссийские подпольщики в Одесской области ликвидировали двух сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК; аналог военкомата). Чиновник назвал произошедшее проявлением народной войны против «преступного режима, который уже давно стал людоедским».

17 декабря глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что украинские войска с начала года потеряли в зоне боевых действий почти 500 тысяч военных.

Ранее экс-сотрудник СБУ назвал число ликвидированных наемников ВСУ.

