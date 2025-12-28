Размер шрифта
Щербакова рассказала, будет ли комментировать Олимпиаду

Щербакова отказалась комментировать Олимпиаду-2026
Телеграм-канал ««Anna Shcherbakova»»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ответила, будет ли комментировать выступления спортсменов на Олимпийских играх 2026 года, передает пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Безусловно, мне было бы интересно там поработать. Но ввиду некоторых обстоятельств, думаю, в этом году на Олимпийских играх я комментировать не буду. Но я собираюсь поехать в Италию с семьей и побывать на соревнованиях в качестве зрителя. Хочется прочувствовать эту атмосферу с другой стороны, получить другие эмоции, — сказала Щербакова.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Трусову, которая в произвольной программе выполнила пять четверных прыжков, и японскую спортсменку Каори Сакамото. После этих Игр в официальных стартах Щербакова участия не принимала.

ФПетросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее Щербакова назвала самый счастливый момент в 2025 году.

