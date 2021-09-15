В США задержали адвоката после прогулки в костюме героя фильма ужасов

В городе Галвестон в американском штате Техас был задержан адвокат Марк Мецгер за прогулку по пляжу в образе молчаливого убийцы из классического фильма ужасов «Хэллоуин». Об этом сообщает телеканал ABC13 Houston.

Мецгер появился на берегу Атлантического океана в понедельник, 15 сентября, когда городской суд был закрыт из-за урагана Николас. Он опубликовал фотографии прогулки в соцсетях, которые и привлекли внимание полиции.

Когда к юристу пришли полицейские, он решил пошутить на ними и остался в костюме кинематографического маньяка. В ответ они направили на мужчину оружие.

«Это было похоже на сцену из« Скуби-Ду »после того, как он надел на меня наручники и снял маску», — вспомнил Мецгер.

Его обвинили в хулиганстве и отпустили. Адвокат сомневается, что сделал что-то противозаконное.

Ранее в Нью-Йорке сожгли и«Дом Хэллоуина» — один из своих главных объектов так называемой Церкви Сатаны.