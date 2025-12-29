Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего закладывают

ПСБ Финанс: россияне чаще всего закладывают Lada и Toyota по микрозаймам
«АвтоВАЗ»

В 2025 году россияне чаще всего закладывали автомобили Lada в качестве залога по микрозаймам. Об этом говорится в исследовании финтех-сервиса ПСБ Финанс, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Но их доля в общем количестве машин в залоге за год снизилась — с 11,8 до 10,2%. На 2-е место в рейтинге автозалогов вышел бренд Toyota с долей 9,1% (7,9% — за 9 месяцев 2024 года). На третьем месте — корейский бренд Hyundai с долей 8,8% (8,9% годом ранее). В этом году в топ-10 рейтинга автозалогов впервые оказался Mercedes-Benz, на 10-м месте рейтинга он сменил другой немецкий бренд BMW.

Автомобили японского производства традиционно наиболее часто предоставляются в качестве залога по займам из зарубежных марок, на их долю приходится более 27% портфеля залоговых автомобилей. На долю европейских марок приходится еще около 25% портфеля. Позиции традиционных иностранных автобрендов в рейтинге залоговых автомобилей снижались после ухода этих марок с российского рынка в 2022 году. Но по результатам 9 месяцев 2025 года этот тренд был сломлен. Растущая в последние годы доля российских транспортных средств в залоговом портфеле остановилась на отметке 12%. Доля китайских брендов среди залоговых машин продолжает расти и к настоящему моменту превысила 5%.

«Снижение доли Lada в структуре автозалогов не говорит о падении интереса к бренду, а отражает нормализацию рынка после периода турбулентности 2022–2023 годов. Заемщики все чаще используют в качестве залога автомобили с высокой остаточной стоимостью и предсказуемой ликвидностью, к которым традиционно относятся японские и европейские марки. Одновременно мы видим устойчивый рост доли китайских автомобилей, что подтверждает их постепенную интеграцию в российский вторичный рынок», — отметила коммерческий директор финтех-сервиса ПСБ Финанс Татьяна Благовещенская.

Ранее сообщалось, что миллионы россиян могут лишиться доступа к микрозаймам. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27507781_rnd_2",
    "video_id": "record::2f21df24-d199-4cec-ab23-81b347f7db91"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+