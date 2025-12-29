Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего закладывают

В 2025 году россияне чаще всего закладывали автомобили Lada в качестве залога по микрозаймам. Об этом говорится в исследовании финтех-сервиса ПСБ Финанс, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Но их доля в общем количестве машин в залоге за год снизилась — с 11,8 до 10,2%. На 2-е место в рейтинге автозалогов вышел бренд Toyota с долей 9,1% (7,9% — за 9 месяцев 2024 года). На третьем месте — корейский бренд Hyundai с долей 8,8% (8,9% годом ранее). В этом году в топ-10 рейтинга автозалогов впервые оказался Mercedes-Benz, на 10-м месте рейтинга он сменил другой немецкий бренд BMW.

Автомобили японского производства традиционно наиболее часто предоставляются в качестве залога по займам из зарубежных марок, на их долю приходится более 27% портфеля залоговых автомобилей. На долю европейских марок приходится еще около 25% портфеля. Позиции традиционных иностранных автобрендов в рейтинге залоговых автомобилей снижались после ухода этих марок с российского рынка в 2022 году. Но по результатам 9 месяцев 2025 года этот тренд был сломлен. Растущая в последние годы доля российских транспортных средств в залоговом портфеле остановилась на отметке 12%. Доля китайских брендов среди залоговых машин продолжает расти и к настоящему моменту превысила 5%.

«Снижение доли Lada в структуре автозалогов не говорит о падении интереса к бренду, а отражает нормализацию рынка после периода турбулентности 2022–2023 годов. Заемщики все чаще используют в качестве залога автомобили с высокой остаточной стоимостью и предсказуемой ликвидностью, к которым традиционно относятся японские и европейские марки. Одновременно мы видим устойчивый рост доли китайских автомобилей, что подтверждает их постепенную интеграцию в российский вторичный рынок», — отметила коммерческий директор финтех-сервиса ПСБ Финанс Татьяна Благовещенская.

Ранее сообщалось, что миллионы россиян могут лишиться доступа к микрозаймам.