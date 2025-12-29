Размер шрифта
В Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве после Нового года

Вильфанд: температура в Москве после Нового года будет ниже нормы в первые дни
Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве будет держаться ниже нормы в первые дни после Нового года. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В пятницу, 2 января, ночь холодная, минус 13−18, днем температура чуть-чуть повыше, минус 5−10, это на 5−6 градусов ниже нормы, холодная погода», — сказал он.

По словам синоптика, в субботу, 3 января, в российской столице ожидается небольшое повышение температуры — до -5...-10℃ в ночное время, а днем до -1...-5℃.

Отмечается, что уровень давления весь этот период будет крайне низким — в диапазоне 727−732 мм ртутного столба (на 18−22 мм ниже нормы).

До этого Вильфанд заявил, что в столице ожидается резкое понижение температуры в первый день 2026 года. По его словам, в новогоднюю ночь прогнозируются «настоящие крепкие морозы». Столбик термометра опустится до -14...-19℃, а днем будет не больше -10...-15℃. Этот показатель на 7–8℃ ниже нормы.

Ранее россиян предупредили о сильном похолодании на новогодних праздниках.

