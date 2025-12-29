Министр культуры назвала главные новогодние кинопремьеры

В России главными новогодними кинопремьерами в 2026 году будут «Буратино» Игоря Волошина, «Простоквашино» Сарика Андреасяна и вторая часть «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

«Среди ключевых премьер новогоднего периода 2026 года – семейные фильмы «Буратино», «Чебурашка 2» и «Простоквашино», — сказала министр.

Премьеры всех трех картин в российских кинотеатрах пройдут 1 января.

До этого генеральный продюсер кинопремии «Герои большой страны» Михаил Чурбанов в беседе с «Газетой.Ru» назвал проекты шорт-листа, которые можно включать в «семейное киноменю» на новогодние праздники. Он порекомендовал проекты «Один хороший день», «Капитан четвертого ранга», «Крутая перемена 2», «Любопытная Варвара», «Капитан Крюк», «ЖИГА. На полной скорости», «Мой друг кот и Пушкин», «Семейный призрак». Чурбанов также выделил два проекта по истории России XX века: «Таганрог» и «Дорогой Вилли».

По его словам, выбор фильмов для просмотра, а особенно с детьми, лучше воспринимать как составление меню: важна не только «упаковка» или «описание» блюда, но и то, из чего оно приготовлено.

Ранее россияне назвали блюда из кино для создания новогодней атмосферы.