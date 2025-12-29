Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Бывший сотрудник ЦРУ назвал полностью лишенной смысла встречу Трампа и Зеленского

Экс-сотрудник ЦРУ: Трамп и Зеленский не продвинули мирный процесс ни на дюйм
Jonathan Ernst/Reuters

Прошедшая встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского не продвинула ни на дюйм процесс мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом ТАСС заявил экс-сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон.

Он назвал «театром» состоявшиеся переговоры Трампа и Зеленского. По его мнению, встреча была полностью лишена смысла и, возможно, предназначалась для отвлечения внимания общественности. Она не продвинула мирный процесс ни на дюйм.

Джонсон подчеркнул, что ощутимых результатов в процессе украинского урегулирования можно добиться только при непосредственном участии России.

29 декабря американский дипломат в отставке Джеймс Карден заявил, что состоявшиеся переговоры между Трампом и Зеленским стали по ключевым вопросам «пустышкой». Они не принесли ничего нового и обернулись невнятными обещаниями.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Зеленского побила рекорд по длительности. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523897_rnd_2",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+