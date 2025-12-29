Бывший сотрудник ЦРУ назвал полностью лишенной смысла встречу Трампа и Зеленского

Экс-сотрудник ЦРУ: Трамп и Зеленский не продвинули мирный процесс ни на дюйм

Прошедшая встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского не продвинула ни на дюйм процесс мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом ТАСС заявил экс-сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон.

Он назвал «театром» состоявшиеся переговоры Трампа и Зеленского. По его мнению, встреча была полностью лишена смысла и, возможно, предназначалась для отвлечения внимания общественности. Она не продвинула мирный процесс ни на дюйм.

Джонсон подчеркнул, что ощутимых результатов в процессе украинского урегулирования можно добиться только при непосредственном участии России.

29 декабря американский дипломат в отставке Джеймс Карден заявил, что состоявшиеся переговоры между Трампом и Зеленским стали по ключевым вопросам «пустышкой». Они не принесли ничего нового и обернулись невнятными обещаниями.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Зеленского побила рекорд по длительности.