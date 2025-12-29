Суд оставил в силе приговор крымчанину, готовившему взрыв вертолета

Суд признал законным приговор жителю Крыма, осужденному на 17 лет за госизмену

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор жителю Крыма Сергею Кучеренко, осужденному на 17 лет за подготовку подрыва военного вертолета Ка-27 по заданию Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Судебный акт оставлен без изменения», — следует из данных.

Агенту украинской разведки Кучеренко инкриминируют государственную измену, подготовку теракта, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Южный окружной военный суд приговорил агента украинской разведки Сергея Кучеренко, который собирался взорвать военный вертолет Ка-27 Черноморского флота, к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

По данным следствия, мужчина получил задание от кураторов забрать из тайника в Севастополе необходимое вещество, изготовить самодельное взрывное устройство и совершить террористический акт.

Ранее суд приговорил экс-сотрудника МИД России Коновалова к колонии за госизмену.