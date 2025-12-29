Размер шрифта
В Британии заявили о разочаровании Зеленского после встречи с Трампом

FT: надежды Зеленского на поддержку Трампа не оправдались
Jonathan Ernst/Reuters

Надежды президента Украины Владимира Зеленского на публичную поддержку Киева со стороны американского лидера Дональда Трампа не оправдались. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

«Если Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован», — говорится в материале.

Издание отметило, что сейчас Трамп вернулся к позиции равноудаленности от обеих сторон конфликта.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ назвал полностью лишенной смысла встречу Трампа и Зеленского.

