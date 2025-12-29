Названо условие для снижения ключевой ставки до 11%

ЦБ снизит ключевую ставку до 11% в 2026 году в случае, если цены в России начнут устойчиво уменьшаться, а внутренний спрос ослабнет. Об этом «Газете.Ru» сказала эксперт Агентства стратегических инициатив, экс-сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия» Ольга Епифанова.

«В 2026 году, думаю, можно прогнозировать, что ключевая ставка в среднем будет находиться в диапазоне около 12–14% годовых. После периода повышенной инфляции в 2024–2025 годах и усиления денежно-кредитной политики Центробанк, скорее всего, перейдет к постепенному смягчению. Основная задача регулятора — найти баланс между замедлением инфляции и поддержкой экономической активности, поэтому процесс снижения ставки, вероятно, будет плавным и осторожным. Минимальные значения могут достичь 11–12,5%, если темпы роста цен начнут устойчиво снижаться, а внутренний спрос ослабнет», — отметила Епифанова.

По ее словам, в то же время ставка может быть 15%, если на российскую экономику повлияют новые валютные или внешнеполитические риски, либо возрастет давление со стороны бюджета. В итоге курс монетарной политики в 2026 году, скорее всего, останется жестким, но с элементами гибкости, а шаги по смягчению будут предприниматься лишь при подтвержденной стабилизации макроэкономических показателей.

19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16%.

