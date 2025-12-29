Размер шрифта
Назван главный успех России в 2025 году

Политолог Наумов назвал украинский трек главным успехом России в 2025 году
Украинский трек является одним из главных успехов во внешней политике России в 2025 году. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» выразил политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Украинский трек — и военный, и дипломатический — стал одним из главных российских успехов», — сказал он.

По словам эксперта, президент России Владимир Путин смог навязать США позицию Москвы по Украине в ходе саммита на Аляске. В связи с этим лидера РФ можно назвать одним из наиболее успешных дипломатов в текущем году, отметил Наумов.

27 декабря Путин заявил в ходе совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировки войск, что Украина начала войну в 2014 году, тогда как Россия сейчас предпринимает все попытки ее завершить. Он подчеркнул, что если Киев не желает решить все миром, российская сторона решит все задачи СВО военным путем.

Также глава РФ сказал, что на Западе появились люди, которые рекомендуют Киеву принять хорошие условия завершения конфликта.

Ранее в США заявили, что Россия уже победила в СВО, поскольку Запад потерял единство.

