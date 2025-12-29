ТАСС: российские военные заняли за неделю 12 населенных пунктов в зоне СВО

Российские военнослужащие за неделю заняли 12 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сводки министерства обороны РФ.

Так, в Донецкой народной республике (ДНР) бойцы «Центра» и Южной группировки войск взяли под контроль населенные пункты Свято-Покровское, Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное.

Еще четыре поселка были заняты в Запорожской области — Гуляйполе, Заречное, Косовцево, а также Степногорск. На этом направлении орудовали подразделения группировок «Восток» и «Днепр».

Кроме того, группировка «Север» заняла населенные пункты Вильча и Прилипка Харьковской области. В свою очередь, бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль Андреевку Днепропетровской области.

27 декабря российский президент Владимир Путин заявил, что заинтересованность РФ в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления Вооруженных сил России.

Ранее Путин посоветовал Киеву прислушаться и принять условия урегулирования.