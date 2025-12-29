Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Российские военные заняли за неделю более десяти населенных пунктов

ТАСС: российские военные заняли за неделю 12 населенных пунктов в зоне СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие за неделю заняли 12 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сводки министерства обороны РФ.

Так, в Донецкой народной республике (ДНР) бойцы «Центра» и Южной группировки войск взяли под контроль населенные пункты Свято-Покровское, Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное.

Еще четыре поселка были заняты в Запорожской области — Гуляйполе, Заречное, Косовцево, а также Степногорск. На этом направлении орудовали подразделения группировок «Восток» и «Днепр».

Кроме того, группировка «Север» заняла населенные пункты Вильча и Прилипка Харьковской области. В свою очередь, бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль Андреевку Днепропетровской области.

27 декабря российский президент Владимир Путин заявил, что заинтересованность РФ в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления Вооруженных сил России.

Ранее Путин посоветовал Киеву прислушаться и принять условия урегулирования.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27524029_rnd_2",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+