В Госдуме появится рабочая группа по сделкам с жильем

Крашенинников: в Госдуме создадут рабочую группу по сделкам с недвижимостью
РИА Новости

В Государственной думе будет создана рабочая группа по вопросам регулирования сделок с недвижимостью. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Я думаю, после Нового года соберем рабочую группу с тем, чтобы уже что-то предусмотреть. <…> Предварительные беседы мы уже провели», - сказал депутат.

По его словам, уже осуществляется диалог с риелторами, нотариусами, юристами и представителями Росреестра.

«Обсуждаем сейчас этот вопрос», — добавил парламентарий.

17 декабря стало известно, что три коллегии Верховного суда (ВС) России — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам — готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В данный обзор войдет, среди прочего, решение ВС, принятое накануне и окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы, купленную у певицы Ларисы Долиной.

Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи своей столичной квартиры. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости Полине Лурье. В итоге она осталась и без квартиры, и без уплаченных за нее 112 млн рублей. Спор дошел до Верховного суда, который постановил отменить принятые по делу судебные акты и оставить квартиру Лурье. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Госдуме предложили подключить МВД к сделкам с квартирами, имеющим признаки мошенничества.

