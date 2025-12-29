В Белом доме назвали точное время встречи Трампа с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп начнет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в 21:00 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает РИА Новости.
«Президент участвует в двусторонней встрече с премьером Нетаньяху», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие состоится в Палм-Бич, а его старт запланирован в час пополудни (21:00 мск).
7 декабря Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.
13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что Армия обороны Израиля возобновит операцию в регионе, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется разоружиться.
Ранее CNN писало, что Нетаньяху может попросить у США одобрения еще одной операции в Газе.