Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В Белом доме назвали точное время встречи Трампа с Нетаньяху

Белый дом: встреча Трампа с Нетаньяху запланирована на 21:00 мск
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп начнет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в 21:00 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает РИА Новости.

«Президент участвует в двусторонней встрече с премьером Нетаньяху», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие состоится в Палм-Бич, а его старт запланирован в час пополудни (21:00 мск).

7 декабря Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что Армия обороны Израиля возобновит операцию в регионе, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется разоружиться.

Ранее CNN писало, что Нетаньяху может попросить у США одобрения еще одной операции в Газе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523939_rnd_9",
    "video_id": "record::1de72335-eb5c-47d2-b80b-f7f702b2e5a6"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+