В РСПП предупредили россиян о росте цен в 2026 году

Россияне в течение первых месяцев 2026 года заметят рост цен из-за повышения налога на добавленную стоимость, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин.

«Повышение ставки НДС до 22% повлияет на жизнь простых россиян. В течение первых месяцев 2026 года потребители заметят постепенное повышение цен. Наиболее ощутимые изменения произойдут в сегментах, где налог составляет значительную часть конечной стоимости — например, в торговле непродовольственными товарами, производстве техники, сфере бытовых услуг. Чтобы избежать банкротства предприятия будут вынуждены чаще прибегать к сокращению рабочего дня, трудовой недели, сотрудников. То есть реальные доходы граждан могут снизиться, а нагрузка на семейный бюджет возрасти», — отметил Никитин.

По его словам, для домохозяйств с ограниченным доходом повышение налога, скорее всего, приведет к ужесточению структуры расходов — увеличения доли затрат на питание, коммунальные услуги и транспорт. В краткосрочной перспективе это снижает покупательную активность и добавляет нагрузку на малый бизнес, особенно торговый сегмент, пояснил эксперт. Он добавил, что дальнейшее влияние повышения ставки НДС будет зависеть от комплекса сопутствующих мер государства, включая программы поддержки малообеспеченных семей и контроль тарифов.

Никитин подчеркнул, что общая задолженность граждан России и бизнеса по налогам и сборам за 9 месяцев 2025 года достигла рекордных 3,26 трлн рублей, что практически на 20% больше, чем в прошлом году. При этом недоимки составляют 1,2 трлн рублей, остальное — пени, налоговые санкции и проценты, посетовал Никитин. Сальдированная прибыль (прибыль минус убыток) предприятий на 9,9% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, сказал эксперт. По словам Никитина, доля убыточных организаций составила 29,2%, и в их числе — производственные компании, предприятия малого и среднего бизнеса.

