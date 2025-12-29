Врач объяснил, как правильно пить в новогоднюю ночь, чтобы избежать тяжелого похмелья

Новогодние праздники традиционно сопровождаются обильным застольем и употреблением алкоголя, однако именно праздничная ночь нередко оборачивается тяжелым самочувствием на следующий день. О том, как снизить нагрузку на организм и избежать выраженного похмелья, «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Юрий Клинов.

Чтобы минимизировать вред для организма, важно соблюдать несколько базовых медицинских правил.

Во-первых, нельзя пить на голодный желудок. Алкоголь быстрее всасывается в кровь, если человек не ел, что резко усиливает интоксикацию. Перед застольем желательно поесть — подойдут блюда с белками и жирами, которые замедляют всасывание спирта. При этом лучше избегать очень соленой и острой пищи, усиливающей жажду и нагрузку на печень.

Во-вторых, важно соблюдать меру и темп. Организм перерабатывает в среднем около 8–10 г чистого алкоголя в час, поэтому попытки «догнать» или пить без перерывов почти гарантируют тяжелое похмелье. Лучше выбирать один вид алкоголя и не смешивать напитки разной крепости и состава — особенно опасны сочетания крепкого алкоголя с газированными напитками, так как углекислый газ ускоряет всасывание спирта.

Третье правило — пить воду. Алкоголь обладает выраженным мочегонным эффектом и быстро приводит к обезвоживанию, которое во многом и формирует симптомы похмелья: головную боль, слабость, сухость во рту. Желательно чередовать алкоголь с водой и обязательно выпить 1–2 стакана воды перед сном.

Не стоит полагаться на «народные» способы профилактики, такие как прием алкоголя «для опохмела» или бесконтрольный прием обезболивающих. Повторная доза спиртного лишь усиливает интоксикацию, а некоторые препараты в сочетании с алкоголем повышают нагрузку на печень и желудок.

Наконец, важно учитывать индивидуальные особенности и состояние здоровья. Людям с заболеваниями печени, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и тем, кто принимает лекарства, алкоголь может нанести особенно серьезный вред даже в небольших количествах. В этом случае самый безопасный вариант — вовсе отказаться от спиртного.

