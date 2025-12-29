Размер шрифта
Новости. Общество

На Камчатке возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре

СК возбудил дело по факту гибели четырех человек при пожаре на Камчатке
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в многоэтажном доме в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщило краевое управление ведомства в Telegram-канале.

«Следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее в Минздраве Камчатского края сообщили, что инцидент произошел по адресу улица Горького 15/2. В результате пожара четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью, среди них — двое детей.

29 декабря во Владивостоке пожар охватил жилой дом площадью не менее 300 квадратных метров, проводится проверка. По данным прокуратуры Приморского края, инцидент произошел на Почтовом переулке в центре города.

Ранее в центре Москвы произошел пожар на территории Пресненского суда.

