На Камчатке возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре

СК возбудил дело по факту гибели четырех человек при пожаре на Камчатке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в многоэтажном доме в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщило краевое управление ведомства в Telegram-канале.

«Следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее в Минздраве Камчатского края сообщили, что инцидент произошел по адресу улица Горького 15/2. В результате пожара четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью, среди них — двое детей.

29 декабря во Владивостоке пожар охватил жилой дом площадью не менее 300 квадратных метров, проводится проверка. По данным прокуратуры Приморского края, инцидент произошел на Почтовом переулке в центре города.

Ранее в центре Москвы произошел пожар на территории Пресненского суда.