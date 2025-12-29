Размер шрифта
Маркетплейсам запретили хранить пиротехнику в пунктах выдачи заказов

Маркетплейсам запретили хранить пиротехнику в ПВЗ в жилых домах
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

В России маркетплейсам запретили хранить и выдавать пиротехнику, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), находящихся в жилых домах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

По ее информации, маркетплейсам были даны соответствующие поручения. В министерстве уточнили, что исключениями из запрета станут медицинские изделия и косметическая продукция.

В ведомстве также рассказали, что решение о введении таких ограничений было принято по результатам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле в РФ. Во встрече приняли участие представители маркетплейсов.

«Меры направлены на безопасность наших граждан, поскольку реализация пожароопасных товаров в жилых домах может негативно повлиять на развитие пожара, качество тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, а также безопасность людей», — отметили в МЧС.

До этого исполнительный директор петербургского отделения Ассоциации юристов России Артемий Семченков предупредил, что нарушение правил противопожарной безопасности при запуске фейерверков может повлечь штрафы и даже уголовную ответственность.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить контроль за продажей пиротехники.

