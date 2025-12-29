Размер шрифта
В МККК рассказали о числе запросов о пропавших в связи с конфликтом на Украине

МККК получил 182 тысячи запросов о пропавших в связи с конфликтом на Украине
Число запросов о поиске пропавших без вести, которые получил Международный комитет Красного Креста (МККК) в связи с конфликтом на Украине, по состоянию на конец прошлого месяца составило 182 тыс. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель организации Галина Бальзамова.

По ее словам, за период с февраля 2022 года до конца ноября текущего года в МККК поступило 182 тыс. запросов от семей с обеих сторон, которые ищут своих пропавших родных — военных и гражданских. Бальзамова отметила, что не все родственники пропавших обращаются в комитет напрямую, поэтому реальное число семей, не знающих о судьбе родных, выше.

Бальзамова также заявила, что МККК смог передать информацию о судьбе или местонахождении пропавших родных почти 16 тыс. семей. Кроме того, во время посещений военнопленных делегатами комитета удалось передать свыше 24 тыс. личных сообщений от военнопленных их семьям и обратно.

25 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия передаст на Украину две тысячи посылок для пленных российских военных.

Ранее Москалькова рассказала об условиях жизни перемещенных в РФ из зоны боев украинцев.

