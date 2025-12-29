Размер шрифта
Трамп напомнил Зеленскому о перепалке в Белом доме

Трамп вспомнил о произошедшей между ним и Зеленским перепалке в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским напомнил о произошедшей между ними перепалке в Овальном кабинете. Трансляцию мероприятия вел Белый дом на YouTube-канале.

Американский лидер отметил, что процесс мирного урегулирования шел с переменным успехом. По его словам, у США были противоречия как с Украиной, так и с Россией.

«Теперь мы гораздо ближе, чем когда-либо прежде. Причем с обеими сторонами. Иногда он (Зеленский. — «Газета.Ru») был близок, а президент [России Владимир] Путин — нет, потом президент Путин был близок, а он — нет. Вы видели это в Белом доме», — сказал глава Белого дома.

Перепалка Трампа и Зеленского в Овальном кабинете произошла в феврале. Президент США обвинил украинского лидера в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этой ссоры Зеленский покинул Белый дом.

Ранее в Белом доме назвали последствия перепалки Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

