Российские регионы вводят ограничения на праздничные новогодние мероприятия

Российские регионы в связи с проведением специальной военной операции или из соображений безопасности один за другим отменяют или ограничивают праздничные новогодние мероприятия. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В Хакасии отменены все корпоративы для чиновников, можно проводить только детские утренники. В Вологодской области предлагают воздержаться от шумных корпоративов и салютов. Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что проведение в нынешних условиях масштабных новогодних мероприятий с корпоративами и салютами неэтично по отношению к участникам спецоперации. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал корпоративы неуместными и призвал от них отказаться. С аналогичными заявлениями выступило руководство Башкирии, Бурятии и Крыма.

В ряде регионов проведение праздничных мероприятий ограничено. Так, в большинстве из них не будут проводиться праздничные салюты. Во многих субъектах гражданам запрещено использовать пиротехнику. В некоторых местах полностью отказались от массовых гуляний.

11 декабря юрист Софья Лукинова напомнила, что в новогодние праздники важно не забывать соблюдать общественный порядок. Нарушение общественного порядка, правил пожарной безопасности, а также распитие алкоголя в неположенных местах могут обернуться штрафом.

Ранее россиянам рассказали, какое наказание грозит за украшение подъездов на Новый год.