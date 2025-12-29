Макрон сообщил о разговоре с Зеленским после беседы лидеров ЕС с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в соцсети X, что пообщался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским после разговора по видеосвязи с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом.

«Сегодня вечером я вместе с несколькими другими европейскими лидерами принял участие в обмене мнениями с Зеленским и Трампом. Затем я поговорил с... Зеленским», — написал глава Франции.

28 декабря Трамп и Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Переговоры политиков продлились больше двух часов. После их окончания Трамп назвал «потрясающей» встречу с Зеленским. Глава Белого дома отметил, что им удалось многое обсудить. Трамп рассказал, что вместе с Зеленским поговорил с президентами Франции, Финляндии и Польши Эммануэлем Макроном, Александром Стуббом и Каролем Навроцким, премьер-министрами Норвегии, Италии и Британии Йонасом Гаром Стёре, Джорджей Мелони и Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

