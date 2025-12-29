Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Госдуме призвали не запускать фейерверки на Новый год

Миронов: россиянам стоит отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь
Владимир Астапкович/РИА Новости

Россиянам стоит отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом РИА Новости заявил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.

«Призываю сограждан свести риск к минимуму и отказаться от использования пиротехники. Нужно быть бережнее и внимательнее друг к другу, чтобы потом не пришлось сожалеть о случившемся», — сказал депутат.

Миронов добавил, что власти 19 регионов уже ввели запрет на запуск фейерверков на Новый год. При этом в некоторых городах мера будет действовать до окончания праздников, отметил глава фракции. По его словам, подобные решения непопулярны, но носят вынужденный характер.

Накануне эксперты исследовательского центра Sidorin Lab заявили, что россияне по-прежнему воспринимают фейерверки и салюты как неотъемлемую часть праздников и связывают их с семейными традициями, патриотизмом и ощущением радости. Вместе с тем в исследовании зафиксированы и опасения пользователей относительно безопасности запусков. Отмечают важность соблюдения правил обращения с пиротехникой и необходимость контроля за качеством фейерверков.

Ранее юрист назвал штрафы за нарушение правил при запуске фейерверков.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523987_rnd_7",
    "video_id": "record::45819eb7-fd4c-49d0-b551-9f6e57d861a0"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+