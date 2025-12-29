В Госдуме призвали не запускать фейерверки на Новый год

Россиянам стоит отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом РИА Новости заявил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.

«Призываю сограждан свести риск к минимуму и отказаться от использования пиротехники. Нужно быть бережнее и внимательнее друг к другу, чтобы потом не пришлось сожалеть о случившемся», — сказал депутат.

Миронов добавил, что власти 19 регионов уже ввели запрет на запуск фейерверков на Новый год. При этом в некоторых городах мера будет действовать до окончания праздников, отметил глава фракции. По его словам, подобные решения непопулярны, но носят вынужденный характер.

Накануне эксперты исследовательского центра Sidorin Lab заявили, что россияне по-прежнему воспринимают фейерверки и салюты как неотъемлемую часть праздников и связывают их с семейными традициями, патриотизмом и ощущением радости. Вместе с тем в исследовании зафиксированы и опасения пользователей относительно безопасности запусков. Отмечают важность соблюдения правил обращения с пиротехникой и необходимость контроля за качеством фейерверков.

Ранее юрист назвал штрафы за нарушение правил при запуске фейерверков.