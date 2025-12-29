Размер шрифта
В Госдуме предложили разработать Кодекс детства

Депутат Румянцев: в России могут собрать законы о детях в единый кодекс
В России могут разработать Кодекс детства, куда войдут все законы и подзаконные акты в сфере защиты несовершеннолетних. Об этом газете «Ведомости» сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев.

Депутат отметил, что сейчас нормативные акты о детях рассредоточены по 18 министерствам и ведомствам. По его словам, объединение документов в общую базу позволит устранить несостыковки в законодательстве и упростить доступ к необходимым услугам.

Румянцев добавил, что в ближайшее время проект может быть внесен в Госдуму. Член комитета уточнил, что Кодекс детства будет представлять собой единую электронную базу. Для его внедрения потребуется создать отдельный координирующий орган, который будет заниматься мониторингом законодательства в сфере детства.

Депутат подчеркнул, что данная инициатива уже получила поддержку со стороны юристов. При этом кодекс может стать связующим звеном между Конституцией и ведомственными документами, уточнил член комитета.

Ранее в Госдуме раскритиковали «Конституцию для зумеров».

