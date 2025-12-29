В Дагестане уволился чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в алкомаркете

Дагестанский чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в алкомаркете, написал заявление об увольнении. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Глава Дагестана отметил, что подобные случаи происходят в республике нечасто. Он подчеркнул, что участие сына народного избранника делает инцидент более вопиющим.

«Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому — во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Другого решения быть не могло», — написал глава Дагестана.

Меликов добавил, что произошедшее должно стать уроком для всех. По его словам, жителям Дагестана есть на кого равняться и брать пример.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Кумторкалинском районе Дагестана сын местного депутата Даниял Абсаламов устроил пьяный дебош в алкомаркете. Участники били стекла, кидали камни, а также разбили бутылки внутри магазина. Участники погрома были задержаны. По факту случившегося заведено уголовное дело.

