В Петербурге мужчина подозревается в изнасиловании дочери знакомой

СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней, которую мать оставила в квартире наедине со своим знакомым по интернет-переписке, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел накануне. Мужчина, ранее судимый за кражу, разбой, незаконный оборот оружия, похищение, а также за преступления против половой неприкосновенности, начал переписываться в сети с 39-летней медсестрой.

В четверг утром он пришел к ней домой. Торопившаяся на работу женщина оставила его в квартире. Ближе к вечеру ей позвонила паникующая 17-летняя дочь, которая сказала, что гость вел себя странно, и избавиться от него она не могла.

Незадолго до пяти часов вечера женщина обратилась в полицию с просьбой срочно проверить ее квартиру на Муринской дороге, в которой находятся дочь и едва знакомый человек.

Ранее в Красноглинском районе Самары обнаружили тело местного жителя, подозреваемого в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По предварительным данным, мужчину убил отец одной из девочек, над которыми он надругался: он нанес обидчику дочери несколько ножевых ранений, оставил его тело в лесу и присыпал землей. СМИ сообщают, что он сам пришел в полицию и дал признательные показания, показал место, где оставил тело. По его словам, он плохо помнит произошедшее из-за эмоционального срыва.