Чеченский министр опубликовал видеообращение девушки, возвращенной из шелтера

На странице министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева в Instagram появилось видео, на котором Халимат Тарамова, которую чеченские силовики вывезли из шелтера для женщин в Дагестане, просит оставить ее в покое.

«Я, Тарамова Халимат, вынуждена снять ролик в связи с тем, что люди распространяют ложные слухи о том, что меня убили, меня держат в подвале, меня притесняют. Хочу довести до вашего сведения, что я в порядке, меня не убили», — сказала девушка.

Она добавила, что находится в кругу родных и друзей, и попросила избавить ее от внимания прессы и правозащитников.

СМИ сообщили о похищении Тарамовой из убежища для женщин, организованного в Дагестане правозащитницей Светланой Анохиной, в конце июня 2021 года. Тогда сотрудники правоохранительных органов из Чечни вернули ее в республику силой. Спустя несколько дней в эфире ЧГТРК «Грозный» девушка заявила, что рада вернуться домой и пожаловалась, что не помнит, как попала в соседний регион.

После этого Telegram-канал Baza сообщил, что 31 июля Тарамова снова попыталась покинуть Чечню. Воспользовавшись отсутствием отца она уехала из дома на такси. Родственники обнаружили пропажу и обратились в полицию. Девушку задержали на дагестанской границе.

Затем Анохина написала в Instagram, что Тарамову могли убить. Информация о втором побеге, по ее словам, была распространена, чтобы отвести подозрения от родственников.