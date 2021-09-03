В Бурятии безработный внук задушил прикованную к постели бабушку

В Улан-Удэ мужчина получил 14-летний тюремный срок в колонии строгого режима за убийство своей бабушки и попытку убийства матери, сообщили в региональном управлении СК по республике.

По данным следствия, 28-летний осужденный проживал в однокомнатной квартире вместе с матерью и престарелой бабушкой — последняя из-за травмы не могла самостоятельно передвигаться.

«Он нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками и находился на иждивении близких родственников, которых, к тому же, винил в неустроенности своей личной жизни. Из-за нараставшей неприязни 5 июня 2020 года днем, оставшись наедине в квартире с бабушкой, злоумышленник задушил лежавшую на кровати беспомощную пожилую женщину, а затем с тем же намерением стал поджидать мать, которая вечером должна была вернуться с работы. Как только женщина зашла в прихожую, сын напал на нее, начал избивать, а затем попытался задушить», — говорится в сообщении.

Матери удалось вырваться, она сразу же выбежала из квартиры и попросила водителя припаркованной во дворе машины вызвать полицию.

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