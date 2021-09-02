Директор института в «Станкине» задержан по делу о многомиллионных хищениях

В Москве был задержан директор института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета (МГТУ) «Станкин» Григорий Зусев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, глава института был задержан в рамках расследования уголовного дела о многомиллионных хищениях инвестиционных денег.

«После проведения с ним следственных действий следователи обратились в один из столичных судов с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал источник.

Он сообщил, что суд отправил Зусева под домашний арест.

В пресс-службе Тверского суда Москвы уточнили агентству, что подозреваемого поместили под домашний арест до 2 октября.

По информации другого источника агентства, Министерство промышленности и торговли РФ является инициатором доследственной проверки в отношении должностных лиц московского вуза, которую устроили следственные органы. Ведомство и заявило о признаках составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.

«Речь идет о нанесенном государстве ущербе действиями должностных лиц «Станкина» в размере несколько сотней миллионов рублей, который выразился в задвоении, а то и затроении работ, невыполнении установленных государственным контрактом объемов, а также фиктивные подряды », — заявил источник.

Он добавил, что сумма ущерба может увеличиться до 500 млн рублей.

«Станкин» — технологический университет России, один из девяти системообразующих вузов страны. Он осуществляет подготовку инженерных и научных кадров для различных отраслей машиностроительного комплекса.