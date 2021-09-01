Четыре человека пропали в одном из лесов Сахалина

Спасатели на Сахалине ведут поиски четырех человек, которые пропали в лесах Корсаковского района. Об этом сообщается на сайте МЧС России по Сахалинской области.

«Сегодня из Южно-Сахалинска в Корсаковский район выехала группа спасателей поисково-спасательного отряда имени Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области, состоящая из шести человек и двух единиц техники», — уточнили в ведомстве.

В дальнейшем спасатели будут помогать работникам районного отдела полиции искать людей, переставших выходить на связь.

По предварительным данным, пропавшие отправились на природу с целью собрать дикоросы. Их местоположение, как добавили в МЧС, все еще не установлено.

Последние поиски с участием полицейских и волонтеров не принесли результатов.

Ранее турист из Челябинска пропал в горах Сочи.

Также в Абхазии сотрудники МЧС искали в Сухумском районе туристическую группу из шести россиян, пытавшихся самостоятельно спуститься с высокогорья.