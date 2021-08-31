На Алтае в мантах нашли антибиотики

В мантах двух торговых марок, производимых в городе Бийске, обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы, сообщили пресс-службе Россельхознадзора по Алтайскому краю.

«В августе на производстве были отобраны пробы от партии полуфабрикатов в тесте с мясной начинкой. Лабораторные исследования, проведенные Алтайским филиалом ФГБУ ЦНМВЛ, установили наличие окситетрациклина в составе замороженной продукции. Наличие антибиотиков в пищевых продуктах недопустимо и является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза», — заявили в Россельхознадзоре.

В ведомстве напомнили, что употребление продуктов, содержащих антибиотики, опасно для человека, так как рискует вызвать привыкание и в результате сделать микроорганизмы резистентными к препаратам.

Окситетрацеклин — распространенный антибиотик для лечения бронхопневмонии, сальмонеллеза и других инфекций у свиней, крупного рогатого скота, овец и коз.

Ранее Роскачество нашло кишечную палочку в кефире трех брендов.