Мощный ураган «Ида» обрушился на Луизиану

Опасный ураган «Ида» обрушился на американский штат Луизиана в районе южного Порт-Фуршона. Об этом сообщается на сайте Национального центра ураганов Соединенных Штатов.

Этот природный катаклизм получил четвертую категорию опасности, максимальные порывы ветра могут достичь 150 миль в час.

Прогнозируется, что утром 30 августа ураган повернет на северо-восток.

По информации Fox News, «Ида» обрушилась на штат в 16-ю годовщину мощного урагана «Катрина».

При этом настолько мощными ураганами, накрывавшими ранее Луизиану, считаются два. Первый «Последний остров» в 1856 году и второй «Лаура» в 2020 году. Оба этих урагана достигали скорости 150 миль в час на суше.

Все рейсы в аэропорту Нового Орлеана и из него были отменены, эвакуация привела к длинным очередям у ворот службы безопасности.

Ураганный ветер достиг нескольких районов юго-восточной Луизианы в воскресенье, 29 августа.

Предупреждения о внезапных наводнениях в Луизиане усилились в воскресенье утром.

Ураган «Катрина» был в августе 2005 года, жертвами природного катаклизма стали 1,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что ураган «Нора» угрожает Мексике «чрезвычайными» осадками.