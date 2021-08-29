Змея укусила ребенка в контактном зоопарке Екатеринбурга

В контактном зоопарке в Екатеринбурге на проспекте Ленина змея укусила 5-летнего ребенка. Пострадала девочка, сообщает местное издание E1.ru.

Отец пострадавшей уточнил, что работники «Парка бабочек» разрешили его дочери взять рептилию в руки, потому что та никогда не вредила людям.

Теперь сотрудники зоопарка уверены, что змея могла укусить ребенка из-за якобы запаха цыплят.

«Я попросил документы, что змея не ядовитая, что это безопасно. Мы решили вызвать скорую помощь», — прокомментировал Владимир, папа девочки.

Саму потерпевшую доставили в больницу для проведения обследования.

Ранее в Екатеринбурге енот напал на восьмилетнего ребенка. По словам сестры пострадавшей девочки, в зоопарке три комнаты с енотами. В двух из них находились взрослые животные, которые вели себя мирно, когда посетители дотрагивались до них.