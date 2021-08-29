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Пациенты госпиталя для больных COVID-19 в Таиланде устроили оргию

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Marko Djurica/Reuters

В одном из полевых госпиталей для больных COVID-19, развернутых в провинции Самутпракан поблизости от Бангкока, пациенты устроили сексуальную оргию с алкоголем и наркотиками, сообщает издание The Thaiger.

По сообщениям врачей, таиландские полицейские вмешались только после того, как в ходе оргии началась драка и один из участников серьезно пострадал. Полицейские не смогли обнаружить у пациентов наркотики, однако факт их употребления сумели запечатлеть камеры видеонаблюдения.

Полицейские смогли только отобрать у пациентов сигареты и приспособления для курения. Качество камер видеонаблюдения не позволило полицейским выявить настоящих зачинщиков оргии и последовавших беспорядков, поэтому было принято решение оставить в полевом госпитале постоянный наряд полиции.

Ранее болеющий COVID-19 отец троих детей из Тулы совершил самоубийство.

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