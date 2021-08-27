Двое детей пострадали в результате взрыва газа в Махачкале

В Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего пострадали двое детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Дагестану.

Как сообщили в ведомстве, инцидент случился в нежилом помещении, подготовленном под гастроном.

«Ударной волной выбиты стекла из оконных рам и пластиковая входная дверь. Других разрушений нет», — сказали в пресс-службе.

В министерстве также заявили, что по предварительной информации, до приезда пожарных скорой помощью были эвакуированы двое пострадавших детей с ожогами.

Ранее сообщалось о взрыве газа в пятиэтажном доме в Барнауле. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

До этого три человека пострадали из-за взрыва газа в Нижнем Новгороде.