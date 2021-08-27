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Мать распылившего газ в лицо женщине блогера оценила поступок сына

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Мать блогера Евгения Дмитерко, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине, рассказала в интервью РЕН ТВ, что она критически относится к деятельности ее сына.

При этом женщина призналась, что рада тому, что ее ребенок хоть как-то начал общаться с людьми.

«С одной стороны, это творческие ребята, они думают, что сделать, что придумать, чтобы было интересно, чтобы не ушли подписчики, а с другой стороны, ради этих подписчиков они готовы делать самые низменные потребности, показать голую задницу, к примеру. Для того, чтобы подписчиков было больше. Это мне очень не нравится, иногда думаешь, а не будет ли вообще в этой ситуации опасно этому домашнему мальчику?» — сказала мать Дмитерко.

Она также заявила, что не знает, как искупить вину перед пострадавшей 55-летней женщиной, отметив, что не может прийти в себя из-за произошедшего.

Кроме того, мать стримера рассказала, что в момент совершения преступления он был «пьян вдрызг». По ее словам, мужчина стал пить на стримах, которые ему очень интересны, так как он общительный.

«После стольких лет одиночества он востребован, он Маэстро (ник Евгения Дмитерко — «Газета.Ru»), он даже прославился в своем роде, он дивно поет, у него потрясающий голос, но не важно, я не об этом. Так получилось. Чаще всего его на стримы приглашал вот этот Репейник (блогер Игорь Малихов — «Газета.Ru»). Он очень тепло относится к Репейнику, когда тот ему сказал: «Вот смотри, это газовый баллончик, полей на эту тетю». Он не задумываясь полил, пьяная морда. Теперь он выглядит чудовищем, бандитской мордой, но это наоборот домашний мальчик, нежненький. Это все стечение диких обстоятельств, мне очень жаль», — добавила мать блогера.

В пятницу Измайловский суд Москвы отправил под стражу Дмитерко.

Днем ранее треш-стримеров задержали в прямом эфире. Видеоролик, на котором молодые люди в Измайловском парке забрызгали прохожую женщину из газового баллончика, появился в сети 26 августа. На видео они нецензурно выражались в адрес женщины и говорили, что брызнули ей в лицо «перцем».

В отношении стримеров возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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