Суд арестовал подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени

Ленинский районный суд в Тюмени арестовал подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, сообщает ТАСС.

«Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — постановил судья в ходе закрытого заседания.

Мужчина будет находиться под стражей до 25 октября. При этом в зале суда подозреваемый не ответил на вопросы журналистов о произошедшем.

Восьмилетняя девочка пропала днем 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти 19 августа нашла бригада рабочих, которые косили траву у озера Оброчное на Лесобазе.

Возможный убийца ребенка был задержан днем 25 августа, в Тюмени. По словам источников СМИ, его зовут Виталий Бережной, он служил сержантом в милиции еще до реформы Министерства внутренних России — с 2009 по 2011 год.

Мужчина признал вину в преступлении. Он рассказал, что в день исчезновения школьницы был в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку в подъезде, заманил в квартиру, после чего изнасиловал и задушил. Тело хранил несколько дней в холодильнике, а затем завернул в пакет, упаковал в коробку и отнес на берег озера.