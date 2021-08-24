Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю учредить почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде», — указано в сообщении.

Документ также утверждает положение о знаке, его описание, рисунок, а также образец бланка грамоты о награждении им.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Согласно документу, выплата для пенсионеров в размере 10 тыс. руб. должна будет произведена в сентябре текущего года. Если человек не получит деньги в сентябре, то он сможет обратиться за ними позднее. Единовременная выплата и оплата услуг по ее доставке осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.