На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины утром 1 июня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Первый предупреждающий сигнал прозвучал в Одесской области в 08:38 мск. В течение трех минут в красную зону вошли все украинские регионы.

Также повсеместная воздушная тревога объявлялась на Украине в ночь на 1 июня.

Удары пришлись на объекты энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.