Движение в районе ДнепроГЭС перекрыто на фоне сообщений о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.

Перед этим министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об ударе ВС РФ по энергетическим объектам в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины.

До этого в прокуратуре Украины заявили, что ДнепроГЭС вышла из строя из-за значительных разрушений после восьми ударов.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

Ранее Рогов опроверг сообщение об открытии шлюзов ДнепроГЭС.